Apesar da titularidade absoluta de Sergio Rochet, o Inter deverá ter modificação no cenário de goleiros para a próxima temporada. Os reservas Keiller e Emerson Junior podem ver a ascensão de Anthoni já na largada do Gauchão de 2024. Além do critério técnico, uma possível negociação e uma suspensão poderiam impulsionar a situação.