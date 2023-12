O Inter encerrou a temporada 2023 sem conseguir acabar com a seca de títulos. Após eliminações precoces no Gauchão e na Copa do Brasil, o Colorado esteve perto de chegar à final da Libertadores, mas acabou eliminado nos minutos finais da semifinal para o Fluminense. No Brasileirão, o time não cumpriu o objetivo de alcançar uma vaga na Libertadores e teve como ponto alto o desempenho na reta final. GZH lista quais jogadores terminaram em alta, na média e em baixa no elenco comandado de Eduardo Coudet.