Em busca de um lateral-esquerdo para disputar posição com Renê, o Inter mira um velho conhecido da torcida. A diretoria colorada negocia com Iago, criado na base do clube e vendido para o Augsburg em 2019. O jogador tem apenas mais seis meses de contrato com os alemães, mas pode antecipar a sua saída. Lateral de origem, Iago vem jogando adiantado no time alemão, onde disputou 10 jogos na atual temporada.