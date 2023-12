Ainda que o planejamento de 2024 do Inter esteja condicionado à eleição e que Eduardo Coudet não tenha a permanência garantida mesmo que sua continuidade seja vontade dos candidatos Alessandro Barcellos e Roberto Melo, a reta final do Brasileirão permite ao treinador fazer testes visando à próxima temporada. A vitória sobre o Corinthians, no sábado (2), por exemplo, mostrou uma nova opção para o meio-campo com Aránguiz e Bruno Henrique jogando juntos, o que pode ser um caminho já que Johnny está vendido ao Betis, da Espanha, e não estará no Beira-Rio a partir de janeiro.