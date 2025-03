"Sempre estivemos em contato", relata Óscar Romero sobre acerto com o Inter

Óscar Romero estava no Botafogo até o final de 2024. (Vitor Silva/Botafogo)

Anunciado poucas horas antes do fechamento da primeira janela de transferências do futebol brasileiro, Óscar Romero deu detalhes do acerto com o Inter para a sequência da temporada. O jogador explicou que precisou resolver um problema familiar antes da concretização do negócio.

— Estávamos negociando com o clube há algum tempo. Na época, pedi um tempo para resolver um assunto familiar porque queria resolver algo no país (no Paraguai) — disse o novo contratado do Inter à rádio ABC Cardinal, do Paraguai.

Romero destacou a postura do Inter desde os primeiros contatos. Segundo ele, o clube gaúcho iniciou as tratativas já na abertura do mercado de transferências. O meia havia ficado livre após não ter o contrato renovado com o Botafogo.

O atleta preferiu ficar dedicar um tempo para a família, para ficar com a filha pequena, antes de decidir seu futuro. As conversas foram retomadas nos últimos dias, quando Romero voltou a pensar de forma mais clara sobre o futuro para a carreira neste ano.

A sexta-feira (28) foi o Dia D para aceitar o projeto apresentado pelo Inter, apesar de ter recebido ofertas para atuar em outros clubes do futebol brasileiro e da Europa.

— Sempre estivemos em contato. Também havia outros clubes do Brasil, assim como alguns da Europa, que estávamos negociando. Ontem (sexta, 28) à tardinha, finalmente o acerto com a instituição que, na verdade, demonstrou interesse desde o primeiro dia — explicou o meio-campista.

Romero não poderá atuar pelo Gauchão, pois o prazo de inscrições foi encerrado. No entanto, ficará à disposição para a disputa do Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Libertadores. O contrato com o Inter foi firmado até o final de 2025.

Como foi a passagem pelo Botafogo

Pelo seu último clube, Romero fez 27 jogos, com um gol e cinco assistências. O meia não tinha a condição de titular, até mesmo em virtude da concorrência com outras peças do elenco.

Apesar do perfil de camisa 10, também atuou pelo lado direito do campo durante a passagem pelo clube do Rio de Janeiro.

Ao longo da carreira, ele soma 58 partidas pela seleção paraguaia e participou das Copas Américas de 2015, 2016, 2019 e 2021.