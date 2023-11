Após bater o Bragantino no Beira-Rio, o Inter tentará voltar a vencer fora de casa nesta quarta-feira (29), às 20h, diante do Cuiabá, na Arena Pantanal. Se ganhar, o Colorado poderá assumir o nono lugar na tabela do Brasileirão. Uma derrota, porém, poderá deixar o time de Eduardo Coudet apenas três posições acima da zona de rebaixamento.