Após os dois últimos tropeços, o Inter aposta suas fichas numa reabilitação no Brasileirão contra o Cruzeiro. A partida ocorre às 16h deste domingo (5), no Mineirão, e é vista como uma oportunidade para a equipe retomar o rumo na competição. Admitindo uma oscilação da equipe no Brasileirão, o gerente esportivo do Colorado, Magrão, garante que existe motivação dos jogadores no momento.