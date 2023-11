O Inter perdeu para o Palmeiras por 3 a 0, na noite deste sábado (11), na Arena Barueri, pela 34ª rodada do Brasileirão. Estacionado com 43 pontos, o time de Eduardo Coudet está na 12ª colocação e pode ser ultrapassado por Santos e Corinthians no complemento da rodada. Confira a repercussão da partida no Balanço Final.