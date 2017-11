Estádio Passo das Emas Luverdense / Divulgação

Vinte e seis horas depois de enfrentar o CRB, nesta sexta-feira, a partir das 19h15min, os jogadores do Inter embarcarão rumo à disputa de um dos mais emblemáticos jogos de sua temporada de expiação na Série B: contra o Luverdense. Em voo fretado, a delegação colorada decolará às 23h20min para a cidade de Sorriso-MT, uma vez que Lucas do Rio Verde-MT não conta com um aeroporto que comporte o avião que conduzirá a equipe. De Sorriso, o Inter cumprirá de ônibus os cerca de 70 quilômetros de distância até a casa do Luverdense.

Desde Porto Alegre a Lucas são 2,4 mil quilômetros de distância. Com o mínimo tempo de recuperação, o que ocorrerá no sábado pela manhã, quando possíveis lesionados sequer embarcarão, é bem provável que Guto Ferreira conte com algumas baixas no elenco. No domingo à tarde, o Inter ainda fará um treino antes da partida de segunda-feira às 20h no Passo das Emas.

Um jogo que tem tudo para ser dos mais complicados, uma vez que o Luverdense briga para não ser rebaixado e porque o jogo do primeiro turno no Beira-Rio deixou marcas. O Inter venceu por 1 a 0, com gol de Pottker, depois que o auxiliar levantou a bandeira, induziu a defesa adversária a parar o lance, mas o árbitro não marcou impedimento, mandou a jogada seguir, e o atacante marcou o gol do jogo, nos minutos finais.