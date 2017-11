Jefferson Botega / Agencia RBS

Com as recuperações físicas de Pottker e Damião e o retorno de Dourado, após cumprir suspensão, o técnico Guto Ferreira poderá contar com todos os titulares para encarar o CRB, hoje à noite, no Beira-Rio. Muda de cara o time. É outro Inter!

A referência de Damião na frente fez muita falta no jogo contra o Ceará. Ele ajuda a marcar a saída de bola, participa da bola aérea defensiva e sempre está na frente tentando fazer o seu golzinho. Roberson não conseguiu dar conta do recado, até porque a sua característica não é a mais adequada para essa função.

Dourado ajuda a qualificar as tarefas no meio-campo e se entende melhor com Edenilson e D'Alessandro. Além disso, a volta de Cláudio Winck corrige o erro da repetição de escalação de Alemão, que não deu boa resposta no lado direito. Vencendo, o Inter resolve sua vida e fica apenas contando os minutos para a confirmação matemática da volta ao lugar de onde nunca deveria ter saído!

AZEITANDO O TIME

Com a vaga na grande decisão da Libertadores, até a primeira partida contra o Lanús na Arena, no dia 22, Renato terá tempo para tomar algumas decisões importantes relativas ao time do Grêmio. Ainda não há um titular indiscutível como substituto de Pedro Rocha. Penso que Everton merece uma sequência nos jogos do Brasileiro, para provar se pode ser titular. Ele é mais vertical, veloz e faz gols. Incomoda os defensores. Tem que testar o cara, Renato!

Fernandinho já teve bons momentos, mas perdeu força. Gosto dele jogando pelo lado direito. Cícero até poderia ser testado na função. Vai sofrer com a falta de ritmo. A dúvida entre Jailson e Michel também pode ser redimida. O antigo titular deve retomar a vaga pela maior qualidade, apesar de Jailson ter dado conta do recado.

A recuperação de Barrios é primordial. Ele é a referência na frente, ajuda na bola aérea defensiva e guarda pra rede. Jael entrou ligado na Arena, mas não é a mesma coisa.