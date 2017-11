Brasil-Pel tenta quebrar sequência ruim para garantir permanência na Série B Jonathan Silva / Brasil-Pel

A 33ª rodada da Série B do Brasileirão continua nesta sexta-feira. Depois de dois jogos na terça — Goiás 1x1 Criciúma e Paraná 1x2 Oeste —, as outras oito partidas da rodada serão entre sexta e sábado, incluindo os jogos de Inter, Juventude e Brasil-Pel.

Sexta-feira, 3 de novembro

19h15, Juventude x Ceará, Alfredo Jaconi

O Juventude se complicou com a sequência de jogos sem vencer e ficou praticamente fora da briga pelo acesso. A 10 pontos do G-4, precisa vencer para seguir com chances. O Cerá é o vice-líder, a três pontos do Inter, e quer se aproximar de um gaúcho ao vencer outro.

19h15min, Inter x CRB, Beira-Rio

O Inter, com 61 pontos, recebe o CRB para se aproximar da garantia do acesso e continuar de forma isolada na liderança. Enquanto isso, o time alagoano está em 16° lugar e tenta se distanciar da zona de rebaixamento.

21h30min ABC x Luverdense, Frasqueirão

O ABC é o lanterna, com 28 pontos, e está virtualmente rebaixado. O Luverdense também está no Z-4, com 36 pontos, e quer pontuar contra o último colocado para tentar evitar a queda à Série C.

21h30min Paysandu x Vila Nova, Curuzu

O Paysandu está no meio da tabela. Quer vencer para definir de vez a permanência na Série B em 2018. O Vila Nova, em sexto, está a cinco pontos do G-4 e ainda sonha em conseguir jogar a série A do ano que vem.

Sábado, 4 de novembro

16h30min Figueirense x Brasil-Pel, Orlando Scarpelli

Os dois times estão quase iguais na tabela, com 39 pontos e a três da zona de rebaixamento. Por isso, o jogo em Santa Catarina é um confronto direto para seguir na Série B. Na classificação atual, o Xavante tem vantagem no número de vitórias.

17h30min Santa Cruz x Náutico, Arruda

O clássico pernambucano também serve como um respiro final na luta contra o rebaixamento. A situação do Náutico, a 10 pontos do 16° colocado, é praticamente irreversível. O Santa Cruz, a seis do CRB, tem mais esperanças.

17h30min Guarani x América-MG, Brinco de Ouro

O América-MG está em terceiro, com 57 pontos, e quer abrir vantagem para se consolidar no G-4. Enquanto isso, os donos da casa no jogo de sábado estão em 15°, três pontos à frente do Z-4.

17h30min Boa x Londrina, Municipal de Varginha