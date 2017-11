Divulgação / CRB

O CRB, adversário neste fim de tarde no Beira-Rio, é um time em convulsão. Entra ameaçado pelo rebaixamento nesta reta final de Série B e, mais do que isso, deixa desiludido o seu fanático torcedor. O acesso do CSA, como campeão da Série C, só aumentou a pressão da torcida.

Alguns jogadores estão marcados pela torcida, e isso se reflete no campo. O técnico Mazola Júnior, o terceiro do time nesta Série B, deixou em Maceió o centroavante Zé Carlos, que chegou a ser goleador da competição e, no primeiro turno, protagonizou um quiprocó com D'Alessandro. Zé Carlos precisa recuperar a forma e perder alguns quilinhos.

O veterano meia Élvis também não veio a Porto Alegre. A direção nega, mas segundo a imprensa local ele foi cortado por ter sido flagrado no domingo à noite, em um bar da orla, com o zagueiro Adalberto. O presidente Marcos Barbosa foi ao local ,pediu aos dois que voltassem para casa e aplicou multa de 30% do salário. Adalberto, no entanto, jogará esta noite.