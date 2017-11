Há um meia de primeira linha dando sopa na calorenta Andaluzia que cairia como uma luva nos vestiários de Grêmio e Inter. Trata-se do argentino Walter Montoya, 24 anos, 1m72cm e 73 quilos. Para quem não se lembra, Montoya fazia parte daquele meio-campo do Rosario Central que atropelou o Grêmio na Libertadores do ano passado. Ele aparecia menos do que o habilidoso Lo Celso, hoje no PSG, e do que o goleador Marco Ruben. Mas era espécie de motor daquele time. Pode atuar tanto pelo meio, como faz hoje Edenílson, ou aberto na direita, como faz Ramiro.