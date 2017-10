Uma vitória neste sábado, contra o Ceará , coloca o Inter, de forma virtual , de volta à Série A. Isso porque 63 pontos significam a média histórica do quarto colocado desde que a Série B passou a ser disputada por 20 times, em 2006. Ou seja: com três pontos, o Inter carimba a volta à elite e deflagra seu 2018.

Há muito a ser feito. Uma olhada sobre o time que pisa no Beira-Rio neste sábado já sinaliza que serão necessários alguns reforços para sobreviver com protagonismo na Série A.

As carências no grupo ficam evidentes quando. Guto Ferreira precisa lançar mão de Roberson , Alemão, Charles e Danilo Silva. Talvez eles sejam úteis em 2018, mas como coadjuvantes. O Inter precisa estar bem ciente disso.

O jogo deste sábado, com 45 mil pessoas no Beira-Rio, encerra um ciclo doloroso. Mas a euforia por dar fim ao martírio da Série B não pode enevoar as deficiências do grupo. A vida na elite exige bem mais qualidade.