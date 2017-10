Mateus Bruxel / Agencia RBS

Por Rafael Diverio e Marcos Bertoncello

Em pontos corridos, não há decisão, todos os jogos valem os mesmos três pontos e todos aqueles clichês que já ouvimos. Mas, definitivamente, Inter x Ceará, marcado para as 17h30min de sábado no Beira-Rio, é uma partida especial. Uma vitória dá ao time gaúcho 64 pontos — e com essa pontuação, é praticamente impossível uma equipe da Série B não garantir o acesso à Primeira Divisão.

Desde 2006, quando ficou estabelecida a fórmula de 38 rodadas e quatro classificados, essa pontuação não foi suficiente para ascender só em uma edição. Em 2012, o São Caetano chegou a 71 pontos, mas ficou atrás de Vitória e Atlético-PR no número de vitórias.

Definitivamente, tratou-se de uma temporada especial. Para se ter uma ideia, na mesma 32ª rodada de hoje, os cinco primeiros colocados tinham uma pontuação altíssima: Goiás (67), Vitória (66), Criciúma (65), Atlético-PR (59) e São Caetano (58). Para comparar: o Inter líder de 2017 tem 61 pontos, e o quarto colocado, Ceará, tem 55.

Nas outras edições da Segunda Divisão, fazer 64 pontos assegurou classificação sempre. Pela média atual, comparando com os demais anos, a projeção se justifica. Basta ver os caminhos dos principais concorrentes.

Atual quinto colocado, o Vila Nova já jogou 32 vezes (na terça-feira, perdeu para o Paraná). Para alcançar 64 pontos, teria de vencer quatro e empatar um em seus próximos seis jogos. Isso significa um aproveitamento de 72%, um número superior inclusive ao do Inter — e tem um confronto direto com os gaúchos no Beira-Rio. E ainda tem um déficit de 17 gols no saldo.

Sexto, o Oeste tem sete partidas pela frente. Para chegar à pontuação do Inter em caso de vitória sobre o Ceará, tem de vencer cinco jogos e tirar 13 gols de diferença. Já o Londrina, sétimo, precisa de um aproveitamento de 85% (nem o Corinthians do primeiro turno do Brasileirão atingiu essa marca) e ainda recuperar 18 gols de saldo.

Por causa desses dados, o Inter trata de fazer uma Copa do Mundo para este jogo de sábado. Dúvida para enfrentar o Ceará, Leandro Damião fez o alerta:

— É mais uma decisão. O Ceará está entre as equipes com melhores pontos fora de casa. Temos que respeitar e fazer nosso papel. Temos chance de conquistar seis pontos nos próximos jogos.

William Pottker também comentou:

— O Ceará também propõe o jogo, busca o gol, por isso estão bem na tabela. Tem tudo para ser um grande espetáculo. Mas não dá para fazer contas. Depois do jogo contra o Santa Cruz, disseram que o acesso estava garantido. Ganhamos mais dois e ainda não subiu. Temos de ganhar. Quando a tabela nos ajudar, vamos atingir o objetivo.

DIFERENÇA ENTRE PROJEÇÃO E MATEMÁTICA

Apesar da tendência de que 64 pontos sejam suficientes para um time ir para a Primeira Divisão, ela não é uma garantia de acesso. O número é uma projeção, com base no aproveitamento atual, na média histórica e nos confrontos que faltam para os concorrentes. Por isso, é impossível que o Inter suba já neste sábado, mesmo que vença o Ceará e atinja 64 pontos. A primeira chance de antecipar o retorno à Série A será apenas no final de semana que vem. Para isso, precisa ganhar de Ceará e CRB e torcer contra Vila Nova, Oeste e Londrina. A classificação matemática, obviamente, só é confirmada quando não tem mais possibilidade de ser alcançado pelo quinto colocado.

Próximos jogos

Inter — 61 pontos

Ceará (C)

CRB (C)

Luverdense (F)

Vila Nova (C)

Oeste (F)

Goiás (F)

Guarani (C)

Vila Nova — 51 pontos

Paysandu (F)

Santa Cruz (C)

Inter (F)

Figueirense (C)

Náutico (F)

Londrina (C)

Oeste — 49 pontos

Brasil-Pel (C)

Paraná (F)

Figueirense (C)

Juventude (F)

Inter (C)

ABC (F)

Goiás (C)

Londrina — 46 pontos

ABC (F)

Boa (F)

Goiás (C)

Náutico (F)

Londrina (C)

América-MG (C)