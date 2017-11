O Inter está escalado para enfrentar o CRB com novidades. A principal surpresa é a ausência de Danilo Silva, que sentiu um desconforto muscular. Léo Ortiz entra no time para formar dupla de zaga com Victor Cuesta. O restante das mudanças já era esperado. William Pottker e Leandro Damião, recuperados de problemas musculares, estão confirmados na equipe.

Junio, com indisposição estomacal, foi cortado da lista de jogadores do Inter para a partida. O meia Juan foi chamado por Guto Ferreira e ficará como opção do técnico no banco de reservas.