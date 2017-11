CRB anda busca sete pontos para escapar do rebaixamento à Terceirona em 2018 Ricardo Duarte / Inter, Divulgação

O começo foi muito bom. O CRB chegou a estar por três rodadas no grupo dos quatro primeiros que vão subir para a Série A em 2018. Mas o time de Maceió não conseguiu se manter. Já trocou duas vezes de técnico e agoniza na 16.ª colocação da Segundona, apenas dois pontos a frente do primeiro time rebaixado hoje, que é o Luverdense.

Nas últimas 10 partidas pela Série B, o CRB venceu apenas uma: dia seis de outubro contra o ABC no Rei Pelé, por 1 a 0, gol de Danilo Pires. Fora de casa, são dois meses e 10 dias sem vencer. O último triunfo foi contra o Santa Cruz no Recife.

Campanha na Série B 2017

16.º com 38 pontos em 32 jogos

10 vitórias, 8 empates e 14 derrotas. Gols: 30x45

- Esteve três rodadas no G-4: 3, 14 e 15;

- Passou duas rodadas no Z-4: 8 e 9.

Goleadores: Neto Baiano (8), Chico e Adalberto (4), Flávio Boaventura (3), Zé Carlos e Elvis (2), Danilo Pires, Maílson, Edson Ratinho, Ytalo, Diego, João Paulo e Tony (1).

Fora de casa: 12.ª campanha

13 pontos em 16 jogos

3 vitórias, 4 empates e 9 derrotas. Gols: 11x27

-> venceu o ABC-RN em Natal por 3 a 1;

-> venceu o Náutico em São Lourenço da Mata-PE por 1 a 0;

-> venceu o Santa Cruz no Recife por 2 a 1.

Números na temporada

58 jogos com 24 vitórias, 17 empates e 17 derrotas. Gols: 66x62

-> Campeão alagoano sobre o CSA pela 30.ª vez;

-> Eliminado na primeira fase da Copa do Nordeste;

-> Eliminado na primeira fase da Copa do Brasil pelo Altos-PI;

-> Atual 16.º na Série B do Brasileiro.

Principais goleadores: Neto Baiano (13) e Chico (8).

Fora do Rei Pelé

26 jogos com 6 vitórias, 9 empates e 11 derrotas. Gols: 24x34.

Três técnicos no ano

O CRB começou o ano com Léo Condé de técnico. Anunciado após o fim da Série B de 2016, ele ficou no cargo até a primeira quinzena de junho deste ano quando foi derrotado em casa pelo Vila Nova na Série B e acabou demitido. Foram 33 jogos no comando com 16 vitórias, 10 empates e sete derrotas. Saiu com 58,5% de aproveitamento.

A direção então contratou Dado Cavalcanti. Ele era o treinador do time no primeiro turno quando o CRB fez 2 a 0 no Inter em Maceió. Dado ficou apenas três meses no cargo mas teve o melhor desempenho na Série B: sete vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Mesmo com 52% de aproveitamento foi demitido após levar 2 a 0 do Brasil em Pelotas.

Dado Cavalcanti ficou só três meses em Maceió Divulgação / CRB

Mazola Júnior é o atual técnico do time alagoano. Ele assumiu em 19 de setembro e não conseguiu reagir. São oito partidas com apenas uma vitória, três empates e quatro derrotas. Mazola tem apenas 25% de aproveitamento.

Entre Léo Condé e Dado Cavalcanti, o CRB foi treinado interinamente por Jean Carlos. Num único jogo, ele levou 3 a 0 do Londrina, em casa.

No primeiro turno, surpresa no Rei Pelé

Com gols de Neto Baiano e Diego, o CRB venceu o Inter em Maceió no primeiro turno. Naquele momento, o time alagoano ingressou no G-4 da Série B e os gaúchos caíram para sétimo.

CRB 2 X 0 INTERNACIONAL

14.ª rodada da Série B

Data: 15 de julho de 2017.

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió-AL.

Gols: Diego e Neto Baiano.

Árbitro: Héber Roberto Lopes (SC).

Renda e público: 13.151 pagantes para R$ 328.602,00

Diego celebra o primeiro gol na vitoria sobre o Inter em Maceió, no primeiro turno Pei Fon / Lancepress

CRB (2): Edson Kölln, Adriano, F. Boaventura, Adalberto e Diego; Yuri, Danilo Pires (Tony), Édson Ratinho e Chico; Erick Salles (Rodrigo Souza) e Zé Carlos (Neto Baiano). Técnico: Dado Cavalcanti.

INTERNACIONAL (0): Danilo Fernandes, C. Winck (Carlos), Klaus, V. Cuesta e Uendel; Charles, Edenílson, F. Gutiérrez e D'Alessandro (Juan); W. Potker e N. López (M. Cirino). Técnico: Guto Ferreira.