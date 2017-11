O paranaense Rodolpho Toski Marques, 30 anos, apita a partida que pode garantir a pontuação necessária ao Inter para o retorno à primeira divisão do futebol brasileiro. Será a terceira rodada seguida em que um jogo da equipe colorada terá comando de um árbitro Fifa.

Na vitória do Inter contra o Criciúma, no Heriberto Hülse, o mato-grossense Wagner Reway era o juiz e teve atuação ruim .

Depois, na derrota para o Ceará, em Porto Alegre, o carioca Wagner do Nascimento Magalhães teve bem mais tranquila.

Chegou a vez do mais jovem árbitro do quadro internacional. Ele foi o escolhido para Inter x CRB, nesta sexta-feira, às 19h15, no Beira-Rio.