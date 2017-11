Diori Vasconcelos / Agência RBS

Os shows de Bon Jovi, The Who, Paul McCartney e John Meyer levaram o público gaúcho ao delírio em 2017. Quem sofreu, no entanto, foi o gramado do estádio Beira-Rio, bastante danificado nos jogos do Inter na Série B por conta desses eventos. A direção colorada se mobiliza para resolver este problema na próxima temporada e já tem algumas ideias em mente.

A principal é tentar convencer a Brio, empresa gestora das áreas de entretenimento do estádio, a não realizar mais eventos no modelo chamado “Anfiteatro Estendido”, quando o palco é montado em uma das intermediárias do campo e é direcionado para uma das arquibancadas atrás do gol.

Se a ideia for aceita, a empresa ainda poderia organizar outros dois tipos de eventos. Em espetáculos grandes (como no show de Paul McCartney), por exemplo, quando todo o gramado é liberado para os fãs, o impacto é nulo. O mesmo ocorre em shows menores, no modelo "Anfiteatro Reduzido", quando apenas uma parte pequena das arquibancadas é liberada, com capacidade para 7 mil pessoas. Nesses dois casos, o palco é montado atrás de um dos gols e não gera dano algum no campo de jogo.

O contrato celebrado com a construtora Andrade Gutiérrez em 2012 não dá muitas opções. O Inter, além de não ter direito à receita dos eventos, não tem poder, por exemplo, para proibir a parceira de promover os shows. Trata-se de uma das contrapartidas pelo fato de a empreiteira ter arcado com todos os altos custos da reforma do Beira-Rio para a Copa do Mundo 2014. A única garantia contratual é que, em dias de jogos, a prioridade é do futebol.

A direção colorada, no entanto, tem uma boa relação com a Brio. A ideia será dialogar com a parceira para convencê-la a priorizar as duas modalidades de shows que geram menos danos ao campo de jogo. Um dos argumentos será mostrar que também é interessante para a empresa oferecer os seus serviços aos colorados sem prejudicar a atividade-fim do clube.