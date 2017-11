Ricardo Duarte / Inter, Divulgação

O Inter está em dívida com a sua torcida. Após a inesperada derrota em casa para o Ceará, a equipe de Guto Ferreira tem a chance de se redimir. Nesta sexta-feira, receberá o CRB no Beira-Rio. No primeiro turno, a partida em Maceió foi das mais complicadas para os colorados. Além de perder por 2 a 0, sem conseguir esboçar reação, os jogadores do Inter foram provocados a tarde toda pelo atacante Zé Carlos - e caíram nessa pegadinha. Pareciam mais preocupados em retrucar o veterano avante do que com o jogo em si.

Para a sorte do Inter, Zé Carlos será um dos desfalques dos alagoanos em Porto Alegre. Permaneceu em Alagoas, a fim de perder uns quilinhos e recuperar a forma física. O outro, o craque do jogo em Maceió: Edson Ratinho, ex-Inter. Suspenso, o ex-lateral e atual meia do CRB também está fora da partida. O único ex-colorado no Beira-Rio será o atacante Neto Baiano, de passagem quase invisível no Inter de 2004.

- O Inter encontrou o CRB em seu melhor momento. Estava invicto há cinco jogos e ingressando no G-4. O time todo jogou bem e sabia que o Inter ainda estava com aquela insegurança do rebaixamento. Tudo deu certo para o CRB naquele jogo. Agora, tudo mudou. O CRB, apesar de manter quase o mesmo time, não vence há quatro jogos e está tentando evitar o ingresso no Z-4. Será uma partida muito diferente - aponta o repórter da Rádio Gazeta de Maceió Eduardo Vieira

O Clube de Regatas Brasil vem de derrota para o Figueirense, em Florianópolis, e ocupa a incômoda 16ª posição apenas dois pontos à frente do primeiro dos rebaixados, o Luverdense.

A provável formação do CRB para enfrentar o Inter: Edson Kolln; Marcos Martins, Flávio Boaventura, Adalberto e Diego; Adriano, Rodrigo Souza, Tinga e Danilo Pires; Chico e Neto Baiano.