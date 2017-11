Carpegiani fez cinco jogos com o Bahia, conquistou 15 pontos, com 53% de aproveitamento Felipe Oliveira / Bahia,Divulgação

Aos 68 anos, mais de meio século de futebol, 36 temporadas como treinador, Paulo César Carpegiani não está cansado.

– Futebol é uma cachaça.

O maior camisa 10 da história do Inter (1969-1977) e campeão do Mundo com o Flamengo (1981) aceitou o desafio. Voltou ao trabalho oito meses depois de ter deixado o Coritiba. Como treinador do Bahia, cinco jogos, 15 pontos disputados, oito conquistados (53% de aproveitamento), é 13º no Brasileirão, mas perigosos quatro pontos distantes do Z-4. Restam mais sete jogos até a rodada final do Brasileirão, em dezembro.

Carpegiani esta feliz com o começo do trabalho no Nordeste e otimista. Conversei com ele por telefone. Eu em Porto Alegre, ele em um apart-hotel na ensolarada Salvador.

Você é o quarto treinador do Bahia em 2017. O que o motivou?

Assisti ao Bahia na TV. Notei que o time tinha potencial para fugir do rebaixamento. Conta com uma torcida fanática. Não foi o único convite. Recusei um aceno dias antes quando observei outra equipe em jogos da Série A. Não poderia ajudar. Só trabalho em time que possa colaborar. Não faço contratos longos. Não assino por dois anos. Só trabalho onde quero.

Qual a diferença entre o vestiário do Flamengo, campeão do mundo nos anos 1980, e o do Bahia, que tenta ficar na Série A?

O vestiário passa a ser bom, muito bom ou ótimo, quando começa a ganhar. Quando perde, é confuso, ruim, péssimo. Os resultados de campo mandam em tudo, na cabeça dos dirigentes, dos torcedores e da imprensa. O vestiário cobra. Qualquer palavra errada, mal colocada, pesa contra o treinador recém-chegado. O profissional precisa ter o domínio do vestiário. Se os jogadores sentem que o novo técnico não é sério, honesto, nos primeiros contatos, ele pode pegar a sua mala e ir embora. Não dará certo.

Como os jogadores se comportam nestes momentos decisivos de trocas de comando?

Antes de tudo, é preciso impor disciplina e sempre com regras. Falar claramente com os atletas no vestiário. Sempre digo que não cheguei ao clube para agradar a todos. Mas serei justo e transparente. Posso até cometer equívocos, decidir errado, mas vou reparar a falha no exato momento em que notar o problema. Mas não tenho mais ilusão. Serei muito bom, ótimo, para quem estiver jogando. Serei chamado de traíra, mau treinador, por quem não joga.

Gonza Rodroguez / Arte ZH

Aos 68 anos, 69 em fevereiro do ano que vem, o que ainda o motiva no futebol?

Futebol é uma cachaça, vício. Gosto de treinar, do trabalho, do dia a dia da função. Tenho prazer em acertar o time. O desafio é comigo mesmo. Medir a minha capacidade a cada rodada me faz crescer. Quero ganhar e jogar bem. Jogar bem me dá grande prazer.

Por que você não voltou ao Inter, mesmo depois de treinar o Palmeiras, São Paulo e Flamengo, entre outros grandes do futebol brasileiro? Sua última passagem pelo Beira-Rio foi no final dos anos 1980.

O Inter tem treinador. Não quero me estender no tema. As pessoas têm suas preferências. Não tenho empresários. Não sei explicar. Não quero falar.

Você é gestor ou tático?

Não é a formação do treinador que interessa. É o título. Se ganhar, pouco importa. O treinador precisa aliar a parte da gestão com as questões tática. Não será um bom profissional se não aproximar as duas pontas, mesmo que o jogador brasileiro não goste de treinar a parte tática. Insisto. Treinar é aprender.

O Corinthians já ganhou o Brasileirão sete rodadas antes do final?