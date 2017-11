Jefferson Botega / Agencia RBS

O técnico Guto Ferreira terá reforços importantes para o jogo contra o CRB, nesta sexta (3), no Beira-Rio. Os atacantes William Pottker e Leandro Damião treinaram normalmente na manhã dessa quinta-feira e serão titulares do Inter contra o CRB, nesta sexta, no Beira-Rio, às 19h15min.

O caso mais preocupante era o de William Pottker. O jogador sentiu dores musculares na coxa direita na última quarta (2) e chegou a ser preocupação para o jogo. Como a maior parte do treino ocorreu com portões fechados, ainda não há a certeza de que o atacante jogará. No entanto, esta é a tendência. Caso contrário, o uruguaio Nico López será a opção de Guto.

Já Leandro Damião é um retorno praticamente assegurado. Desfalque na derrota para o Ceará por dores musculares, o centroavante participou da maior parte dos treinos e deve ser o principal reforço da equipe. Afinal, as estatísticas mostram uma queda vertiginosa no desempenho do time quando o camisa 22 fica fora.

O treinador conta ainda com o retorno do volante Rodrigo Dourado, que volta de suspensão. Já o lateral Cláudio Winck está recuperando a posição de titular, deixando novamente Alemão no banco de reservas.

O provável time do Inter para enfrentar o CRB terá: Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Danilo Silva, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenílson e D'Alessandro; William Pottker, Eduardo Sasha e Leandro Damião.

O treino desta quinta pela manhã foi realizado no Estádio Beira-Rio. O time foi definido por Guto na primeira parte, totalmente fechada para imprensa e torcida. Quando os portões foram abertos, o clube liberou a entrada dos torcedores, que compareceram em bom número para apoiar a equipe, na última atividade antes da partida contra os alagoanos.