Se a presença de Leandro Damião no treinamento foi uma boa novidade na manhã desta terça-feira (31), a saída de William Pottker gerou preocupação. O atacante sentiu um desconforto na coxa direita durante a atividade de ataque contra defesa e após conversar com a comissão técnica e o médico Carlos Poisl, foi retirado do trabalho para fazer tratamento.