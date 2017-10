Rodrigo Oliveira / Agência RBS

“Teve gente que não fazia no ano passado o que fizemos hoje”: as declarações de Pottker após a derrota do Inter para o Ceará por 1 a 0 no sábado (28) não agradaram Rodrigo Dourado. Fora da partida por cumprir suspensão automática, o volante se pronunciou após o treino desta segunda-feira sobre as palavras do companheiro.

— O Pottker estava de cabeça quente, tenho certeza que ele se arrependeu. Eu estava aqui o ano passado. O Pottker não estava, então não sabe muito bem o que aconteceu. A gente tentou lutar de todos os jeitos contra o rebaixamento. Era um momento difícil para todos. Eu fico até triste com essa declaração porque eu tenho certeza que muitos gostariam de ter ficado para botar o Inter de volta no lugar que merece. Eu, como remanescente, como o Danilo, o Sasha, a gente vai lutar por eles também, pois tenho certeza que eles estão torcendo por nós — desabafou o volante.

Por outro lado, Dourado defendeu D'Alessandro, que discutiu com torcedores após o jogo de sábado. Ainda em campo, o capitão colorado se dirigiu à torcida em tom de reprovação às vaias proferidas em função da má atuação do time diante do Ceará.

— Acho que a gente vem muito bem no campeonato e acaba trazendo um ambiente de festa. Era um jogo que quase matematicamente garantiria o nosso acesso, então a torcida compareceu, queria ver um espetáculo bonito. Infelizmente, não conseguimos fazer um bom jogo também por causa da qualidade do adversário. A gente fica triste quando é vaiado, eles lutaram e correram até o final. O D'Ale teve aquela reação, mas já conversou com vocês. Ele é o nosso líder, nosso capitão, um cara que sempre nos defente, bota a cara a bater. Então a gente vai estar sempre junto com ele. Mas temos que esquecer isso e focar no CRB agora — finalizou.