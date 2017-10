O Inter empatou em 0 a 0 com o Boa em Varginha e retorna a Porto Alegre com 58 anos. Veja detalhes sobre a partida:

Crônica

Se é verdade que o empate em 0 a 0 com o Boa, nesta terça-feira (17), pela 30ª rodada da Série B aproximou o Inter em mais um ponto da Primeira Divisão, o desempenho da equipe colorada deixou claro que, para enfrentar um campeonato mais qualificado no ano que vem, precisa melhorar muito. Em uma atuação sem inspiração, o time de Guto Ferreira quase nada fez para vencer um adversário de meio da tabela que só chegou a Varginha depois dos gaúchos, vindo de derrota para o ABC, o lanterna da competição. Veja mais detalhes sobre a crônica .

Saída de campo

O fraco desempenho do Inter no empate em 0 a 0 com o Boa na noite desta terça-feira fez o capitão D'Alessandro adjetivar a partida como horrorosa. O camisa 10 foi o primeiro a falar com a imprensa na saída de campo do Estádio Dilzon Melo, em Varginha, para apontar o baixo futebol da equipe comandada por Guto Ferreira na 30ª rodada. Veja a declaração do capitão na íntegra.