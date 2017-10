Ricardo Duarte / Inter, Divulgação

Em uma de suas mais pobres apresentações na temporada, o Inter não conseguiu superar o Boa — mais uma vez. O 0 a 0 foi um placar merecido para dois times que, quando conseguiram mandar a bola na direção do gol, ela foi de fácil defesa para os goleiros. Curiosamente, o jogo de Varginha foi o primeiro em 13 rodadas do Inter sem Leandro Damião. Contundido, o camisa 22 ficou em Porto Alegre.

Nem mesmo as presenças dos habilidosos armadores D'Alessandro e Camilo juntos desde o começo da partida fez do Inter um time perigoso no setor ofensivo. Foram apenas quatro chutes na direção do gol. Muito pouco para um time cujo ataque é o segundo melhor da Série B, com 44 gols (o Londrina tem 47 gols).

Além das ausências de Rodrigo Dourado, Edenilson e Sasha, Leandro Damião também desfalcou a equipe. E, talvez, aqui, esteja um dos problemas da falta de gols. Com seis gols marcados em 12 partidas da sua nova passagem pelo Inter, a falta de Damião não foi compensada por William Pottker nem por Nico López — nem por Carlos ou por Roberson, que foram a campo no segundo tempo em Varginha.

Agora, o Inter conta com a recuperação de Leandro Damião para jogar em Criciúma, neste sábado à tarde. Recuperado de uma fisgada na coxa esquerda, ele retomaria os treinos nessa quinta-feira.

— A história do Inter sempre foi de times constituídos por um centroavante, um cara de área. As formações vencedoras do Inter sempre foram assim. E Leandro Damião é essa referência, o cara que todos sabem que, ao cruzar para a área, lá estará ele para definir. Quando ele não joga, as coisas ficam mais complicadas porque o time já se acostumou a ele — entende Christian, ex-centroavante do Inter e dono de 98 gols com a camisa do clube. — Mesmo que não faça nada no jogo, Damião já prende dois zagueiros, facilitando para os demais avantes. Diante do Boa, ficou evidente que Nico López não é um jogador agudo nem tem o porte físico para disputar jogadas mais duras ou jogar de costas para os zagueiros. Damião era uma necessidade do Inter desde janeiro — completa o antigo camisa 9.

Leandro Damião estreou pelo Inter em 2017 na 18ª rodada, diante do Goiás, e marcando gol. De lá para cá, foram 12 jogos com Damião em campo, com 10 vitórias e duas derrotas, além de 24 gols marcados pela equipe (média de dois por partida). Até o 0 a 0 de varginha, sem Damião. Com o centroavante em campo, o aproveitamento do Inter é de 83,3%, contra um aproveitamento geral da equipe na Série B de meros 64,4%.

— Damião virou a referência do sistema ofensivo da equipe. Quando não joga, o time sente essa dificuldade. Ele inicia a primeira pressão do na parte do ataque, consegue fazer as movimentações, dando opção para receber a bola e criar as jogadas. Quando a bola chega nele, dá o tempo certo para a equipe fazer suas transições e a compactação. Ainda é um homem de referência dentro da área e um finalizador — opina China Balbino, ex-treinador do São José.

Para o ex-centroavante do Grêmio e atual técnico do Zequinha, Rafael Jaques, as virtudes de Leandro Damião são a verticalidade e a ambição pelo gol:

— Gosto da força e da velocidade que ele tem nos arranques curto e médio. E outra, busca o gol o tempo todo, não fica de toquezinho. Ele faz o pivô, gira e já busca a finalização.





Inter com Leandro Damião

Inter 3x0 Goiás

Guarani 0x2 Inter

Inter 3x1 Londrina

ABC 0x3 Inter

Inter 3x2 Paysandu

Juventude 2x1 Inter

Inter 3x0 Figueirense

Náutico 0x1 Inter

Inter 2x1 América-RN

Inter 2x0 Santa Cruz

Paraná 1x0 Inter

Inter 1x0 Brasil-Pel

Inter sem Leandro Damião

Boa 0x0 Inter

Os gols de Leandro Damião