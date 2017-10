O magro empate do Inter em Varginha (MG), contra o decadente Boa, deixou a torcida inquieta outra vez

A Série B é uma terra de ninguém. Precisa ser conquistada. O Inter custou um turno inteiro para entender todo o processo e buscar o primeiro lugar no campeonato. Quando assumiu o posto, a liderança, ninguém o alcançou mais. Seus 11 titulares seriam titulares nos outros 19 times da divisão. Sua folha de pagamento saldaria os salários dos jogadores de quase todos outros clubes. As diferenças começam por cima.

Sua chega à Série A é saudada por todos, mesmo que a matemática ainda não esteja com ele depois de 30 rodadas – 18 delas no G-4. O bom senso está.

Na terça-feira (17), jornada dos horrores, o Inter não saiu de um 0 a 0 com o modestíssimo Boa, no interior de Minas Gerais. Havia perdido em Porto Alegre, quando vivia tempos mais turbulentos. Fez a 15ª partida como visitante, sete vitórias, três empates e cinco derrotas. Fará a 16ª em Criciúma, no sábado (21).