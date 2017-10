Fernando Gomes / Agencia RBS

No jogo que pode deixar o Inter virtualmente classificado para a Série A do ano que vem, o centroavante está fora. Leandro Damião voltou a sentir dores na coxa e está fora da partida contra o Ceará, às 17h30min deste sábado, no Beira-Rio. Roberson deve ser seu substituto.

Após quatro meses, ele volta a ser titular na Série B. Sua última presença entre os 11 havia sido em 7 de junho, na vitória por 2 a 1 sobre o Figueirense, em Florianópolis. Depois, entrou em apenas duas partidas da competição, ambas contra o Boa. Na Primeira Liga, atuou na derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG.

— Não sei ainda se será o Roberson (o substituto de Damião). Já houve partidas com o Nico em campo e o time se encontrou bem. O Roberson não é exatamente o Damião, mas traz consigo a característica da referência. Mas são situações para se estudar e para se definir momentos antes da partida. Se for o Roberson, depois do jogo, a gente explica. Roberson é um jogador bastante técnico, com um bom biotipo, que tem trabalhado bastante situações de mobilidade e de intensidade — despistou o técnico Guto Ferreira.

Outra mudança no time é a presença de Charles no lugar de Rodrigo Dourado, suspenso. Na lateral direita, Alemão se mantém como titular, no lugar de Cláudio Winck.

Quarto colocado na Série B, o Ceará chega a Porto Alegre com dois desfalques: o volante Raul, suspenso, e o lateral-direito Tiago Cametá. Em seus lugares, o técnico Marcelo Chamusca deve colocar Richardson e Pio. A equipe de Fortaleza tem 55 pontos e pode chegar à vice-liderança se vencer o Inter e o América-MG não ganhar do Boa, em Varginha. O time tem quatro pontos a mais do que o Vila Nova, que quinto colocado até o fechamento desta edição.