Ceará está perto de comemorar o acesso à Série A LC MOREIRA / EFE

Desde maio, o Ceará só se preocupa com a Série B do Campeonato Brasileiro. O time sonha em voltar a elite do futebol nacional depois de sete anos (a última aparição no Brasileirão foi em 2011). E parece estar bem próximo. Restando sete rodadas, a projeção atual é de que com três vitórias o acesso estará virtualmente garantido.

Campanha na Série B 2017

4.º com 55 pontos

31 jogos com 16 vitórias, 7 empates e 8 derrotas.

Gols: 39x28

=> tem 10 rodadas no G-4, sendo as últimas quatro consecutivamente.

Gols: Elton (7), Arthur e Lima (4), Rafael Carioca, Leandro Carvalho, Pedro Ken e Roberto (3), Ricardinho, Pio e Valdo (2), Richardson, Felipe Menezes, Cafu, Luiz Otávio, Rafael Pereira e Magno Alves (1).

Elton é o artilheiro do Ceará na Série B em 2017 Lucas Moraes

Fora de Fortaleza

2.º melhor visitante com 24 pontos em 15 jogos.

7 vitórias, 3 empates e 5 derrotas.

-> venceu Náutico (2x0) em São Lourenço da Mata-PE;

-> venceu Brasil (3x2) em Pelotas-RS;

-> venceu Figueirense (2x0) em Florianópolis-SC;

-> venceu Paysandu (2x1) em Belém-PA;

-> venceu ABC (1x0) em Natal-RN;

-> venceu Luverdense (1x0) em Lucas do Rio Verde-MT;

-> venceu Oeste (1x0) em Barueri.

Na temporada, o Ceará venceu o Campeonato Cearense em cima do Ferroviário. Mas foi mal na Primeira Liga, onde caiu na primeira fase, e muito mal na Copa do Brasil onde acabou eliminado na primeira fase pelo Boavista, do Rio de Janeiro.

Números em 2017

51 jogos com 28 vitórias, 13 empates e 10 derrotas. Gols: 65x37

-> campeão cearense sobre o Ferroviário, pela 44.ª vez;

-> eliminado na primeira fase da Primeira Liga;

-> eliminado na primeira fase da Copa do Brasil;

-> atual 4.º colocado na Série B com 55 pontos.

Principais artilheiros do ano

Magno Alves (9) e Elton (7)

Fora de Fortaleza no ano

22 jogos com 9 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. Gols: 23x21

Troca de Técnicos

A temporada começou com Gilmar Dal Pozzo no comando técnico. Anunciado ainda em dezembro do ano passado, o catarinense que fez carreira no Rio Grande do Sul, não teve vida fácil em Fortaleza. Foram apenas nove partidas com cinco vitórias, dois empates e duas derrotas. Acabou demitido após a precoce eliminação para o Boavista-RJ em Saquarema na primeira fase da Copa do Brasil. Na volta para Fortaleza, foi hostilizado por torcedores no aeroporto, durante o desembarque da delegação. Saiu com 62,9% de aproveitamento.

Gilmar Dal Pozzo começou o ano no Ceará e saiu antes do fim de fevereiro Diogo Sallaberry / Agencia RBS

Para o lugar dele, o experiente Givanildo de Oliveira foi contratado. Durou quatro meses no cargo com nove vitórias, seis empates e três derrotas. Saiu depois de empatar em casa com o Luverdense (1x1) no dia 16 de junho. Deixou o clube com 61,1% de aproveitamento.

Givanildo de Oliveira (E) ganhou o estadual mas não teve sequência na Série B Náutico / Divulgação

O atual técnico, Marcelo Chamusca, está no cargo desde 21 de junho. Nestes quatro meses, fez 22 jogos com 13 vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Colocou o time entre os quatro primeiros da Série B e aparece com 65,1% de aproveitamento.

Nesta Série B, Marcelo Chamusca ganhou do Inter com o Paysandu e perdeu com o Ceará Divulgação / Paysandu

O Ceará ainda contou com o interino Daniel Azambuja em duas partidas na temporada. Entre Dal Pozzo e Givanildo e entre este e Chamusca. Venceu uma e empatou outra.

Primeiro Turno

No dia 11 de julho, em Fortaleza, no Castelão, o Inter não tomou conhecimento do Ceará e venceu por 2 a 0, gols de Willian Potker e Nico López. O placar foi construído logo no início do primeiro tempo.

Ficha técnica - Ceará 0x2 Internacional

Data: 11 de julho de 2017

Local: Estádio Castelão, em Fortaleza-CE.

Gols: Willian Potker e Nico López.

Árbitro: Leandro Marinho (SP).

Renda e público: R$ 417.920,00 para 21.522 pagantes

Nico López festeja um dos gols na vitória sobre o Ceará em Fortaleza Ricardo Duarte,Inter,Divulgação / Inter,Divulgação

Ceará (0): Éverson, T. Cametá, R. Pereira, L. Otávio e R. Carioca; Raul (Elton), Richardson, P. Ken (Lelê) e Ricardinho; Roberto (Cafu) e M. Alves. Técnico: Marcelo Chamusca.