Uma vitória do Inter sobre o Ceará, neste sábado, às 17h30min, no Beira-Rio, colocará o clube com 64. Com tal pontuação o Inter estará virtualmente na Série A de 2018. Talvez por isso, o treinador colorado Guto Ferreira esteja fazendo mistério de Gre-Nal para esconder do Ceará a escalação. Sem Leandro Damião, com desconforto na coxa esquerda, e mesmo com Roberson treinando a semana inteira na ausência do camisa 22, o técnico não confirmou o ex-Juventude no time titular: