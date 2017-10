O Inter demorou para encaixar o time e sobrar na Série B, mas conseguiu e agora está próximo do acesso à Primeira Divisão. Diante do Ceará, neste sábado, no Beira-Rio, a garantia matemática para isso não virá. No entanto, pela projeção, os três pontos vão ser suficientes para classificar o clube ao final da competição. A expectativa é de casa cheia. E, com isso, finalmente o gigante da Segundona pode bater o recorde de público do campeonato.