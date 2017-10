A reta final da Série B, mais do que sinalizar o final do calvário do Inter, escancara bem as deficiências que precisam ser corridas visando a 2018. Quando Guto Ferreira abre uma disputa na lateral-direita entre Alemão e Claudio Winck, fica claro que a posição precisa de um titular de verdade para a próxima temporada. Quando Roberson aparece como alternativa a Leandro Damião, fica claro que será necessario garimpar um outro centroavante, caso o time siga nesse modelo de jogo.