A operação Leandro Damião será deflagrada pelo Inter nos próximos dias. Assim que o time garantir o retorno à Série A em 2018, a direção passa a tratar das renovações pendentes para o ano que vem. O centroavante é tido como peça fundamental, o que deve fazer a direção colorada abrir o cofre para ter o jogador após o fim do seu contrato com o Santos, em dezembro de 2018. O atacante tem contrato com o Inter até 30 de junho. Mas os dirigentes colorados esperam contar com ele durante todo o ano.