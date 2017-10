No primeiro turno, Inter de Roberson foi derrotado pelo Boa no Beira-Rio

- O nosso time está cansado, desgastado mesmo. Nem vamos treinar para enfrentar o Inter, vai ser tudo na conversa. A equipe será escalada pelos fisiologistas do clube - diz Nedo Xavier, treinador do Boa.

Depois de bater o Inter por 1 a 0 no Beira-Rio , no primeiro turno, o time de Varginha agora briga para evitar o descenso.

- Mudou tudo de um turno para cá. Lá atrás, o Guto ainda estava chegando. O Inter se reforçou com Damião e Camilo. O time todo subiu de produção. Até porque há uma discrepância muito grande do Inter para todos os demais clubes da Série B. A nossa folha é de R$ 300 mil, é menor do que muitos dos salários dos jogadores do Inter - comenta Xavier.