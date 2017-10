Sob chuva fina, o treino do Inter deste sábado (14) apresentou uma novidade na possibilidade de escalação para o jogo da próxima terça-feira terça contra o Boa . O volante das categorias de base Jéferson, 20 anos, trabalhou entre os titulares. O técnico Guto Ferreira dividiu o time, separando a parte defensiva da ofensiva.

De um lado do campo, os laterais e zagueiros foram bastante exigidos. Do outro, os jogadores de meio e ataque exercitaram a posse de bola até o momento da conclusão a gol. Leandro Damião permaneceu no vestiário fazendo tratamento médico e Nico López foi escolhido para a função. Na parte final, Guto juntou todos os atletas e posicionou a equipe em campo, fazendo ajustes na base da conversa.