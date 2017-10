Time do Ceará comemora após gol marcado por Elton Carlos Macedo / Agência RBS

A derrota em casa para o Ceará teve motivação extra para o time de Marcelo Chamusca. Após a vitória por 1 a 0 em pleno Beira-Rio, o atacante Elton revelou que foi provocado por Cuesta dentro de campo. De acordo com o centroavante, o argentino disse que o adversário jogava em um "time pequeno".

— O resultado (vitória por 1 a 0) foi importantíssimo. Nós respeitamos a equipe do Inter. Sabemos que é tudo decidido dentro de campo, mas alguns jogadores do Inter desrespeitaram a nossa equipe. O Cuesta desrespeitou o Ceará de novo (...) O Ceará é uma equipe grande, assim como o Inter. Em algumas jogadas ele dizia que o Ceará era um time pequeno, ao contrário do lugar em que ele estava — desabafou Elton.

A dupla já se desentendeu no primeiro turno. Em julho deste ano, as duas equipes jogaram em Fortaleza e o atacante alegou ter sofrido injúrias raciais por parte do atleta colorado.