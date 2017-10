Não é comum encontrar histórico de confrontos que mostrem desvantagem para o Inter no número de vitórias. Um dos casos excepcionais é o Ceará. Os cearenses venceu mais o time colorado do que perdeu. E esta máxima também vale para os jogos no Beira-Rio, como ocorreu na derrota por 1 a 0 pela Série B neste sábado.