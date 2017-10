Eduardo Sasha reclama ajoelhado; Inter foi superado dentro de casa pelo Ceará com quase 40 mil torcedores no Beira-Rio

Definitivamente, uma derrota para o Ceará não era o que o Inter esperava. Quase 40 mil colorados lotaram o estádio Beira-Rio sonhando com um número mágico: 64. Esta é a quantidade de pontos que garantiria a equipe virtualmente na Série A do ano que vem. A calculadora não somou pontos e adiou o sonho do acesso. Logo após a derrota para os cearenses, alguns jogadores tentaram analisar o revés dentro de casa.