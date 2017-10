Rodrigo Moledo deve ter liberação facilitada pelo Panathinaikos em janeiro. Fernando Gomes / Agencia RBS

Convencer os gregos a liberar Rodrigo Moledo não será, desta vez, a principal dificuldade do Inter na tentativa de repatriar o zagueiro. Segundo o empresário do atleta, Cleiton Falcão, o Panathinaikos passou por várias mudanças na direção e, agora, deve facilitar a liberação do atleta em janeiro. A questão mais importante a ser negociada, porém, será o acerto de luvas e de salário.

O defensor entende que as lesões e o período em que ficou parado no Metalist, da Ucrânia, entre 2015 e 2016, dificultaram o seu crescimento profissional. De acordo com o agente, a intenção agora é aproveitar o ótimo momento no futebol grego para fazer “o contrato bom da carreira”

— O Rodrigo vem em uma temporada maravilhosa, foi escolhido na Grécia um dos melhores zagueiros do Campeonato Grego. Então, este é o momento dele se valorizar e fazer o contato bom da carreira dele — explica Cleiton, que representa o jogador, juntamente com o empresário Gilmar Veloz.

Os dois agentes viajarão no próximo mês para a Europa para tratar do futuro de Moledo e também ouvir sondagens de outros clubes europeus. O atleta, que quase acertou com o Inter no último mês de junho, tem contrato com o Panathinaikos apenas até junho de 2018, o que deve facilitar uma liberação em janeiro por um custo mais baixo. Seja para o Inter, seja para outras equipes.

— A maior paixão dele é pelo Inter, ele sempre fala do Inter, torceu muito na última janela para que desse certo o negócio. Mas, infelizmente, os gregos deram para trás na hora de trocar a documentação. Mas vamos sentar, vamos conversar com o Inter, sem problema nenhum. No momento em que eles acharem que podem fazer a proposta, o Rodrigo (Moledo) está aberto para voltar — completa Cleiton.

Apesar de a imprensa grega noticiar que o Inter tem a intenção de oferecer 300 mil euros por Moledo, o agente garante não ter sido procurado novamente pela direção colorada depois do meio do ano. O empresário afirma também que o jogador deve pedir um valor em luvas, como uma contrapartida pelo baixo custo dos direitos econômicos, devido ao pouco tempo restante de contrato.

— Com certeza. Esta é uma opção para valorizar o atleta. Na última janela, eles (gregos) falavam em 2,5 milhões de euros (para transferência). O atleta quer ser valorizado — finaliza.

Com duas passagens pelo Inter, Rodrigo Moledo tem contrato com o Panathinaikos apenas até junho de 2018. Diego Vara / Agencia RBS

Confira a entrevista com o empresário de Rodrigo Moledo, Cleiton Falcão

GaúchaZH: Qual será o futuro de Rodrigo Moledo em 2018 e quais as chances de ele acertar com o Inter?

Cleiton Falcão: O Rodrigo vem em uma temporada maravilhosa, foi escolhido na Grécia um dos melhores zagueiros do Campeonato Grego. Então, este é o momento dele se valorizar e fazer o contato bom da carreira dele. Com certeza, a maior paixão dele é pelo Inter, ele sempre fala do Inter, torceu muito na última janela para que desse certo o negócio. Infelizmente, os gregos deram para trás na hora de trocar a documentação. Mas vamos sentar, vamos conversar com o Inter, sem problema nenhum. No momento em que eles acharem que podem fazer a proposta, o Rodrigo está aberto para voltar.

GaúchaZH: O Inter já procurou vocês novamente para contratar o Moledo em janeiro?

Cleiton: No momento ainda não.

GaúchaZH: Qual a preferência do Moledo? Voltar ao Inter ou permanecer no futebol europeu?

Cleiton: Ele que sabe que este momento é importante para o futuro dele. Ele precisa fazer um belo contrato. Ele teve um ano parado e difícil, sem receber. O último clube onde ele jogou quebrou, na Ucrânia, o Metalist, o que complicou um pouquinho a carreira. Nós achamos em conjunto que este é o momento de dar tudo de si para fazer um belo contrato no próximo ano.

GaúchaZH: Os clubes europeus costumam ter mais “bala na agulha” para fazer propostas que os clubes brasileiros. Já houve clubes da Turquia interessados. Isso não coloca os europeus em vantagem na briga pelo Moledo?

Cleiton: Eles (europeus) tem, mas no Brasil também tem. Acredito que o Inter assim como algum outro clube podem chegar aos valores que os clubes europeus oferecem também.

GaúchaZH: Os gregos complicaram a liberação do Moledo no meio do ano. Você acredita que em janeiro a liberação pode ser facilitada?

Cleiton: Sim, hoje as pessoas que trabalhavam naquele momento não trabalham mais. Eles tiveram alguns problemas, questão de dinheiro, o presidente queria vender o clube e não achou a pessoa certa ainda. Mas acredito que vai ser fácil sim.

GaúchaZH: Os dirigentes que complicaram o negócio no meio do ano não estão mais, então agora a liberação deve ser mais fácil?

Cleiton: Acredito que sim.

GaúchaZH: O Rodrigo Moledo está perto de ficar livre. O valor dos direitos será menor. Nesta linha de fazer um bom contrato, vocês trabalham com a ideia de que uma parte deste valor seja pago ao Rodrigo como luvas?

Cleiton: Com certeza. Esta é uma opção para valorizar o atleta. Na última janela, eles (gregos) falavam em 2,5 milhões de euros de transfer. O atleta quer ser valorizado.