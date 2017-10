Moledo, 29 anos, é zagueiro do Panathinaikos, faz sucesso na Grécia, mas deseja voltar ao Beira-Rio Panathinaikos / Divulgação

Nos bons e nos maus momentos, na hora dos reforços e ao desenhar o futuro, as gestões coloradas nunca esquecem de Rodrigo Moledo. O vigoroso, dedicado e esforçado zagueiro ilustra todas as listas de contratações. Vive no imaginário dos dirigentes colorados, a corrente política é detalhe.

Mesmo que o Beira-Rio inteiro, meio Rio Grande do Sul, entenda que a defesa do Inter necessite com urgência de um zagueiro de Seleção Brasileira, alguém para encostar ao lado do argentino Cuesta, físico e veloz, a direção sonha acordada com Rodrigo Moledo.

Moledo, 29 anos, joga na Grécia, no Panathinaikos. Sua liberação custa cerca de R$ 1 milhão, não necessariamente à vista. Seu tamanho, 1m88cm, recomenda. Futebol? Nem tanto. Moledo, um profissional esforçado, poderia ocupar a defesa do Coritiba, do Sport Recife, do Figueirense.

O Inter está fora do seu alcance. Ainda mais em um time que precisa se reformular em busca de sucesso na Série A no ano que vem, com uma Copa do Brasil no meio.

Como o carioca Moledo, o clube tem o paulista Danilo. Pode pedir a volta do baiano Paulão. Recuperar o goiano Ernando. O gaúcho Klaus é o melhor dos três, mais rápido, mais jovem. A imposição física é praticamente a mesma.