Grêmio antecipa previsão de retorno de Gustavo Martins

O Departamento Médico do Grêmio reduziu o prazo de volta aos gramados de Gustavo Martins. O zagueiro, que teve diagnosticada uma lesão ligamentar no joelho direito há uma semana , avançou na recuperação e deverá ter volta antecipada ao time em cerca de dez dias. Ele iniciará a segunda etapa da recuperação.

O defensor sofreu uma pancada no joelho direito no dia 23 de abril, na véspera do confronto com o Godoy Cruz, da Argentina, pela Sul-Americana. Após exames, foi diagnosticado um estiramento de grau II do ligamento colateral medial. O tratamento conservador, sem intervenção cirúrgica, estimado para liberação para jogos era de cerca de quatro semanas.