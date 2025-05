O provável time do Grêmio contra o Santos

O Grêmio enfrentará o Santos neste domingo (4) , na Arena, pelo Brasileirão. Será a estreia de Mano Menezes em casa no comando da equipe gremista.

Mesmo após três resultados abaixo do esperado fora de casa, a tendência é que a base titular do time tricolor seja mantida.

Em relação ao confronto com o CSA, pela Copa do Brasil, Wagner Leonardo deve assumir seu lugar na defesa, com Kannemann retornando ao banco de reservas.