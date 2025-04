Grêmio informa lesão em mais um zagueiro

Além de Gustavo Martins, o técnico Mano Menezes não conta com mais dois defensores lesionados. Rodrigo Ely, com ruptura ligamentar no joelho, e Wagner Leonardo, com lesão muscular , completam a lista de zagueiros no departamento médico.

Poucas opções na zaga

Veja a nota do Grêmio

O Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que o zagueiro Gustavo Martins saiu do treinamento desta quarta-feira com dores no joelho após um trauma em uma disputa de bola. Realizou exame de imagem e foi diagnosticado um O Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que o zagueiro Gustavo Martins saiu do treinamento desta quarta-feira com dores no joelho após um trauma em uma disputa de bola. Realizou exame de imagem e foi diagnosticado um estiramento grau II do ligamento colateral medial do joelho direito. O atleta já está em tratamento para recuperação.