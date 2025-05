Sequência de jogos em casa e definição de vagas: o calendário do Grêmio em maio

Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Depois de fechar o mês de abril com a derrota para o CSA na Copa do Brasil, o Grêmio terá uma maratona de jogos em maio. Pelo lado positivo, o Tricolor jogará seis das oito partidas do mês em casa.

A primeira delas será no próximo domingo (4), contra o Santos, na Arena a partir das 16h.

Maio também terá partidas pela Copa do Brasil, competição que o Grêmio precisa reverter o resultado contra o CSA, e pela Sul-Americana.

Na competição continental, os três últimos jogos da fase de grupos definirão a equipe classificada para as oitavas de final.

Compromissos de maio

Santos, pelo Brasileirão

Com apenas uma vitória no Brasileirão, o confronto contra os paulistas é fundamental para o objetivo de deixar o Z-4. Além dos três pontos, o jogo também é um duelo direto na briga contra o rebaixamento (o Santos é 19º, com quatro pontos).

A partida marca a estreia de Mano Menezes na Arena. Desde que retornou ao Tricolor, o treinador fez três jogos por três competições diferentes fora de casa.

Atlético Grau, pela Sul-Americana

Contra o lanterna do grupo D da competição, o Grêmio pode preservar alguns jogadores, já pensando no final de semana quando joga novamente pelo Brasileirão.

Para a classificação direta para as oitavas de final da Sul-Americana, uma vitória no Peru é fundamental.

Bragantino, pelo Brasileirão

Para as pretensões gremistas na competição (se afastar do Z-4), uma vitória em Bragança Paulista seria essencial. Até por isso, o técnico Mano Menezes deve voltar a usar força máxima em campo.

O Tricolor terá seu segundo jogo consecutivo em casa no Brasileirão. O retrospecto contra os paulistas em Porto Alegre é animador: nove jogos, quatro vitórias, três empates e duas derrotas.

Godoy Cruz, pela Sul-Americana

Esse é o jogo que poderá definir a liderança do grupo na competição continental. Atualmente, as duas equipes têm sete pontos e dividem o topo da chave.

Na Argentina, os dois times empataram em 2 a 2. Com a vantagem de jogar em casa, o confronto pode ser decisivo.

São Paulo, pelo Brasileirão

O jogo marca a volta do Grêmio em partidas fora de casa pelo torneio de pontos corridos. A equipe paulista tem uma campanha oscilante no Brasileirão, mas é líder do seu grupo na Libertadores.

O técnico Luis Zubeldía viveu momentos de contestação por parte da torcida são-paulina.

CSA, pela Copa do Brasil

Se o Grêmio tiver a intenção de seguir no torneio de mata-mata, precisará utilizar força máxima no jogo da Arena. O Tricolor tem que reverter a desvantagem da primeira partida, quando perdeu por 3 a 2 em Maceió.

Bahia, pelo Brasileirão

Os baianos também têm vivido momentos de oscilação durante a temporada. No Brasileirão, estão na parte de cima da tabela, com nove pontos.

Na Libertadores, lideram o grupo F, com sete pontos, dois à frente do Inter.

Sportivo Luqueño, pela Sul-Americana

Caso vença o Godoy Cruz em Porto Alegre, o Grêmio pode já ter garantido a classificação para as oitavas de final da competição. Apesar das dificuldades no jogo no Paraguai, a tendência é que o Tricolor não tenha dificuldades contra a equipe.

Calendário de maio