Crise, novo técnico e pressão da torcida: como chega o Santos para enfrentar o Grêmio

Cléber Xavier fez sua estreia no comando do Santos no meio da semana. Raul Baretta / Santos FC

Grêmio e Santos se enfrentam neste domingo (4), às 16h, pela sétima rodada do Brasileirão 2025. Assim como o Tricolor, o time paulista não vive um bom momento na temporada.

Recentemente, demitiu o português Pedro Caixinha e contratou Cléber Xavier para substituir o europeu. O ex-auxiliar de Tite fez sua estreia na casamata santista contra o CRB, pela Copa do Brasil.

— Vamos enfrentar agora um rival que está numa condição parecida conosco, tentar fazer um jogo melhor para sair dessa. Não tem como alinhar expectativa se não sair dessa. Depois, tem parada para treinamento, janela de contratação —disse o treinador após o 1 a 1 na Vila Belmiro.

O Santos tem apenas uma vitória no Brasileirão (ganhou do Atlético-MG) e é 19º colocado. São quatro pontos, um a menos que o Tricolor gaúcho. O jornalista do portal De Olho no Peixe, Fellipe Camargo, ressalta que a pressão é grande sobre a diretoria.

— Talvez a gente possa dizer que é a pior crise da gestão Marcelo Teixeira, crise no futebol. Nesse momento, a gente tem cobranças pesadas em cima do presidente, em relação à montagem de elenco, em relação ao comportamento do time — explica Camargo.

Dentro de campo, Cléber Xavier perdeu um jogador importante para o confronto contra o Grêmio. Guilherme sentiu o músculo posterior da coxa direita e ficará de fora da partida na Arena.

Assim, o Peixe deve atuar com Brazão; Aderlan, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; Schmidt e Pituca (Rincón); Veron, Rollheiser e Matheus Xavier; Tiquinho Soares.

Tentativa de invasão

A pressão da torcida santista foi observada na partida de quinta-feira pela Copa do Brasil. Depois de cantar nas arquibancadas durante o empate em 1 a 1 com o CRB, a Torcida Jovem do Santos desceu para a parte inferior, onde ficam a área de imprensa e a porta do vestiário.

Parte dos torcedores tentou quebrar o vidro, com um grupo chutando a grade e entoando palavras de ordem.

— Ei, Teixeira, vai tomar no ** – cantou a torcida, que também fez ameaças ao elenco.