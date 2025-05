Grêmio planeja aumentar lista de reforços para as janelas do meio do ano; veja quais são as prioridades

O Grêmio deve aumentar a lista de reforços para as duas janelas previstas para o meio do ano. Além de um zagueiro que atue pelo lado direito , o Tricolor reavalia o elenco e planeja buscar contratações para todos os setores em junho e em julho . A ideia é aumentar a qualidade do grupo.

As demais posições da lista de reforços dependerão do rendimento do time nos próximos jogos até a janela. Porém, um meia marcador, para ser alternativa a Edenilson, um ponta e um centroavante (para ser uma opção a Arezo e Braithwaite) estão entre as possibilidades.