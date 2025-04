Villasanti diz que vaias são normais e ressalta apoio do elenco ao técnico: "Fechados com o treinador"

Volante vem sendo criticado neste começo de temporada. Lucas Uebel / Grêmio

O Grêmio venceu o Atlético Grau pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana por 2 a 0. Em jogo disputado na Arena, nesta terça-feira (8), o time foi criticado pela atuação, apesar da vitória.

Capitão na partida, o volante Villasanti comentou na zona mista sobre a fase da equipe na temporada. Primeiro, ele se mostrou seguro com as vaias que foram escutadas no estádio em diferentes momentos do duelo:

— A vaia da torcida, acho normal, a gente tem muito o que melhorar ainda. Como falei ali na transmissão, a gente não tem muito tempo para trabalhar, mas com vídeos, conversando com o treinador, a gente tem que melhorar. Aos poucos, acho que a gente vai entendendo melhor o que o treinador pede.

O jogador paraguaio ainda comentou sobre a relação do elenco com o técnico Gustavo Quinteros. Apesar das críticas, Villasanti entende que os jogadores compreendem as ideias apresentadas pelo técnico. Da mesma forma, afirma que a melhora do time passa por vencer jogos.

— A gente está fechado com o treinador. A gente está trabalhando muito, tentando melhorar jogo a jogo, mas como falei ali na saída do campo, é muito mais fácil corrigir as coisas ganhando os jogos. Então, a gente tem que seguir por esse caminho — disse o volante.

Leia Mais A análise do pênalti não marcado para o Atlético Grau contra o Grêmio; veja o vídeo

Encaixe de ideias

Após a resposta, o capitão gremista foi questionado sobre o motivo das atuações pouco convincentes em 2025, sendo que o mesmo havia dito que o grupo assimila as ideias propostas por Quinteros.

Villasanti reforçou que os atletas tentam fazer o que o técnico pede, mas, às vezes, a ideia não encaixa da melhor forma.

— O modelo do jogo do treinador acho que passa em segundo plano. A gente, primeiro, tem que ganhar os jogos, depois tentar fazer o 100% que ele pede. Vai ter jogo em que a gente vai jogar bem, vai ter jogo em que a gente vai buscar ganhar. Jogo de copa é assim — concluiu o paraguaio.