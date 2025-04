Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio na vitória diante do Atlético Grau

O Grêmio venceu o Atlético Grau, do Peru, por 2 a 0 , nesta terça-feira (8), em jogo da segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana .

O primeiro gol tricolor foi marcado por Arezo , ainda na primeira etapa. No segundo tempo, Cristian Olivera marcou um golaço de fora da área e ampliou o placar.

Na etapa inicial, os jogadores do Atlético Grau pediram pênalti em um lance envolvendo Tiago Volpi.

O Grêmio volta a campo neste domingo (13), às 17h30min, para enfrentar o Flamengo, na Arena, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro . Na Copa Sul-Americana, o próximo desafio é no dia 24 de abril, contra o Godoy Cruz - ARG , fora de casa, às 19h.

Veja como foram os jogadores do Grêmio

Tiago Volpi

João Pedro

Apresentou pouco no campo de ataque. Mas foi um melhor na marcação do que Igor Serrote. Nota 5,5

Rodrigo Ely

Wagner Leonardo

Lucas Esteves

Se soltou durante a partida. Começou muito preso no campo de defesa. Nota 6

Villasanti

Edenilson

Cristian Olivera

Marcou um golaço para dar tranquilidade no placar. Muito boas arrancadas pela direita. Nota 7,5

Cristaldo

Mesmo em uma noite discreta comparado ao que já apresentou, o camisa 10 foi destaque no meio-campo do time. Nota 7

Pavon

Arezo

André Henrique

Dodi

Renovou o fôlego do setor defensivo. Nota 6

Monsalve

Aravena

Alysson

