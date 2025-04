Com atuação instável, Grêmio bate Atlético Grau e segue 100% na Sul-Americana

O Grêmio cumpriu o dever de casa contra o Atlético Grau. Mas a vitória não significou que o time de Gustavo Quinteros tenha sido aprovado pela torcida que foi à Arena na noite desta terça-feira (8), principalmente pelo enfrentamento contra um time de menor expressão no cenário sul-americano.

Em outra atuação instável, o Tricolor bateu os peruanos por 2 a 0 na noite desta terça-feira (8). Os uruguaios Arezo e Cristian Olivera marcaram os gols. O resultado deixou o time na segunda posição do Grupo D da Copa Sul-Americana, com duas vitórias em duas rodadas, atrás do Godoy Cruz pelo saldo de gols.

– Claramente temos que melhorar na efetividade, poderíamos ter feito mais gols. Mas ter ganhado nos dá tranquilidade, corrigir ganhando é importante. Temos muitas coisas para seguir corrigindo – afirmou Arezo ao final da partida.

Vaia e polêmica antes do gol

Como prometido, Gustavo Quinteros apostou em uma formação mais ofensiva. Cristaldo ganhou a vaga que foi de Camilo contra o Ceará, João Pedro entrou no lugar de Igor Serrote e Cristian Oliveira retornou após ser preservado. Mas apesar da série de mudanças, o futebol continuou parecido com o apresentado nas últimas partidas.

Dentro da Arena, contra um adversário de pouca expressão, o Grêmio levou sete minutos para passar do meio-campo. E isso em um chutão de Rodrigo Ely para Arezo, que ganhou na briga pelo alto com um defensor.

Aos 11, uma boa combinação animou os gremistas. Edenilson lançou Cristian Oliveira na área. O cruzamento para Arezo terminou em finalização perigosa, mas para fora. O Atlético Grau conseguia trocar passes e chegar até perto da área de Tiago Volpi. Só que faltava qualidade ao time peruano para criar situações claras de gol.

Sem organização, o Grêmio criava apenas em lances individuais. Pavon arriscou da entrada da área e Álvarez fez boa defesa, com 18 minutos. O cenário poderia ser ainda pior na primeira etapa de jogo.

Aos 29, Volpi tentou salvar um cruzamento. O goleiro errou em bola e derrubou Rostaing. A bola sobrou para Garro, que chutou em cima de Villasanti. Os jogadores do Atlético Grau pediram pênalti.

Irritados com a baixa produção do time, os torcedores manifestaram seu descontentamento. Com apenas 31 minutos de partida, vaias passaram a ser ouvidas na Arena. Um início tão fraco de rendimento, mas que acabou salvo pelo talento de um jogador.

Em lance criado por Cristaldo, o Grêmio abriu o placar. O camisa 10 recebeu no meio-campo, ganhou de dois marcadores e acionou Pavon. O cruzamento do camisa 7 encontrou a cabeça de Arezo entre os zagueiros do Atlético Grau. O cabeceio colocou a bola no fundo das redes, aos 36 minutos de jogo.

O camisa 10 deixou Arezo em condições de ampliar na sequência. O centroavante recebeu na área e finalizou cruzado. Álvarez fez a defesa no meio do gol. O rendimento ruim do Grêmio foi novamente reconhecido pelos torcedores, que vaiaram a equipe na saída para o intervalo. Para piorar, Villasanti e Pavon discutiram no caminho para o vestiário e precisaram ser separados por Edenilson.

A narração dos gols do Grêmio na Gaúcha:

Placar ampliado com golaço

Sem trocas na volta do intervalo, o Grêmio continuou com os mesmos problemas mostrados no primeiro tempo. Um bloco de jogadores com João Pedro, Rodrigo Ely, Wagner Leonardo, Lucas Esteves e Villasanti. E outro, sem conexão com o restante da equipe, formado por Edenilson, Cristaldo, Cristian Olivera, Pavon e Arezo.

O Grêmio precisou de 17 minutos para chegar na área do adversário. Lucas Esteves tabelou com Arezo e chegou perto do gol do Atlético Grau. A finalização passou por cima da goleira defendida por Álvarez.

No brilho individual de Kike, o Grêmio ampliou. Após Pavon perder uma boa jogada de ataque, a bola sobrou para o uruguaio no lado direito do campo. Cristian avançou em direção ao meio da área e acertou um lindo chute com o pé esquerdo quase no ângulo de Álvarez e marcou o segundo gol da noite, com 22 minutos de jogo.

Com o 2 a 0 a favor, Quinteros aproveitou para fazer trocas. Sacou Pavon, muito vaiado, e Edenilson. Entraram André Henrique e Dodi. Na sequência, Cristaldo e Arezo saíram. Aravena e Monsalve. Alysson também foi a campo nos minutos finais para Cristian Olivera descansar.

– Claramente temos que melhorar na efetividade, poderíamos ter feito mais gols. Mas ter ganhado nos dá tranquilidade, corrigir ganhando é importante. AREZO Autor do primeiro gol da noite

Nos acréscimos, André Henrique teve chance dentro da área para marcar. O atacante exigiu boa defesa de Álvarez com um chute de pé esquerdo. O Atlético Grau também não fez seu gol por conta de uma grande defesa de Volpi no último minuto.

Era para o jogo contra o Atlético Grau marcar um momento de recuperação frente ao torcedor. Apesar da vitória, a atuação não afastou as críticas pelo rendimento do time e algumas das opções de Quinteros.

Agora, com Flamengo e Gre-Nal nos próximos 10 dias, o tempo para testes e evolução do time está chegando ao limite. E para Gustavo Quinteros seguir no comando da equipe, será preciso mostrar mais do que apresentou até o momento.

Confira a entrevista coletiva de Quinteros:

Copa Sul-Americana — 2ª rodada — 13/4/2025

Grêmio (2)

Tiago Volpi; João Pedro, Rodrigo Ely, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Villasanti, Edenilson (Dodi, 23'/2ºT), Cristian Olivera (Alysson, 37'/2ºT), Cristaldo (Monsalve, 30'/2ºT) e Pavon (André Henrique, 23'/2ºT); Arezo (Aravena, 30'/2ºT). Técnico: Gustavo Quinteros

Atlético Grau (0)

Álvarez; Rojas, Tapia, Franco e Bolivar; Rostaing (Reyes, 44'/2ºT), Diego Soto, Guarderas (García, 48'/2ºT) e Rodas (Vásquez, 30'/2ºT); Juan Garro (Herrera, 48'/2ºT) e Neri Bandiera. Técnico: Angel Comizzo

GOLS: Arezo (G), aos 36min do 1º tempo; Cristian Olivera (G), aos 22min do 2º tempo

Arezo (G), aos 36min do 1º tempo; Cristian Olivera (G), aos 22min do 2º tempo CARTÕES AMARELOS: João Pedro (G) ; Garro, Neri Bandiera e Diego Soto (A)

João Pedro (G) ; Garro, Neri Bandiera e Diego Soto (A) ARBITRAGEM: Gery Vargas, auxiliado por Carlos Tapia e William Medina. VAR: Wilfredo Campos (quarteto boliviano)

Gery Vargas, auxiliado por Carlos Tapia e William Medina. VAR: Wilfredo Campos (quarteto boliviano) PÚBLICO: 12.385 (12.421 pagantes)

12.385 (12.421 pagantes) RENDA: R$ 472.528

R$ 472.528 LOCAL: Arena do Grêmio

Próximo jogo

Domingo, 13/4 — 17h30min

Grêmio x Flamengo

Arena — Brasileirão (3ª rodada)