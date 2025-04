Arezo celebra vitória do Grêmio sobre o Atlético Grau, mas alerta: "Temos muitas coisas para corrigir" 

Arezo marcou no primeiro tempo da partida.

O Grêmio confirmou o favoritismo venceu o Atlético Grau por 2 a 0 nesta terça-feira (8), pela segunda rodada da Sul-Americana. A atuação, entretanto, segue abaixo do esperado pela torcida.

— Temos que melhorar a efetividade , poderíamos ter feito mais gol, seguramente. De toda forma, essa vitória nos dá tranquilidade . Seguir ganhando também é importante e temos muitas coisas para corrigir ao longo do ano — disse Arezo, que completou:

— Estamos em um processo de trabalho , seguimos exercendo a ideia do treinador, que é o mais importante. Acho que passa pela questão da efetividade. Se marcarmos mais gols será mais fácil para todos.

O time de Quinteros volta a campo no domingo (13), às 16h . O duelo será contra o Flamengo , também na Arena, pela terceira rodada do Brasileirão.

